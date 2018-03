18 ZDJĘĆ Mała manacica z mama (MIECZYSŁAW MICHALAK)

Przy swojej mamie wygląda jak kruszynka. Ale z pewnością urośnie na spore zwierzę. 3 marca 2018 r. o godz. 10.41 we wrocławskim zoo przyszła na świat mała manacica. To wielka radość, bo to córka Ling - jednej z samic, które niedawno przebyły 9 tysięcy kilometrów, by dotrzeć do Afrykarium we Wrocławiu.