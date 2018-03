Informację o tym, że Platforma może zamienić prof. Alicję Chybicką na Kazimierza Michała Ujazdowskiego, podała wczoraj „Rzeczpospolita”. Dziennik pisze, że miałaby to być oferta PO dla Rafała Dutkiewicza. Ujazdowski w tej koncepcji miałby być ich wspólnym kandydatem.

Takim ruchem Grzegorz Schetyna postawiłby Dutkiewicza w dosyć trudnej sytuacji. Gdyby ten odmówił poparcia dla Ujazdowskiego, to natychmiast można będzie obwinić go o niechęć do tworzenia szerokiego frontu antypisowskiej opozycji ze wspólnym kandydatem na prezydenta.

Prof. Alicja Chybicka?MATERIAŁY PRASOWE

...