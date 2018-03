7 ZDJĘĆ V LO (fotopolska.eu / neo)

Obecnie gmach przy ul. Grochowej 13 stoi pusty, bo szkoła przeniosła się do nowej siedziby. Miasto zamierza sprzedać nieruchomość, ale nie zgadza się na to Rada Osiedla Gajowice, która chce, by powstało tam centrum kulturalne i sportowe.