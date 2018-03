Wizz Air zaparkował we Wrocławiu drugi samolot, a efekt rozbudowy bazy widać w nowym rozkładzie połączeń: na 15 kierunków aż 5 to nowości.

KORNELIA GŁOWACKA-WOLF

Od 30 marca będziemy mogli polecieć do Porto (wyloty dwa razy w tygodniu, we wtorki i soboty). Tego samego dnia w rozkładzie zadebiutuje też G?teborg (loty w poniedziałki i piątki). Dzień później samoloty Wizz Air po raz pierwszy z Wrocławia wylecą do Bazylei (we wtorki, czwartki i soboty), gruzińskiego Kutaisi (wtorki i soboty) oraz włoskiego Bari (także wtorki i soboty). Od wiosny linie Wizz Air zwiększą też częstotliwość lotów na swoich najpopularniejszych trasach, m.in. do Londynu Luton, Eindhoven, Lwowa i Rejkiawiku...