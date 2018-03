– W naszym odczuciu pani minister i pani poseł nie chcą się stawić przed sądem. Dlatego nasi obrońcy będą wnioskowali o zwołanie wideokonferencji. Możemy też my jechać do niej – mówi Zbigniew Urbańczyk, jeden z dwojga oskarżonych w procesie.?

Do zdarzenia, które zaprowadziło go na salę sądową, doszło 19 grudnia 2016 roku. W Jeleniej Górze z rodzicami, nauczycielami i dyrektorami szkół spotkała się minister Anna Zalewska. Towarzyszyli jej wtedy posłanka Marzena Machałek i wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak. Był to gorący czas dyskusji o zmianach systemu oświatowego w Polsce i likwidacji gimnazjów. Działacze miejscowego KOD-u postanowili pojawić się na spotkaniu i wyrazić swoje niezadowolenie z proponowanych zmian. Na salę nikt ich nie wpuścił, więc czekali na minister pod budynkiem...