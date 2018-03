Pierwszą firmę Domarecki założył pod koniec lat 80., z kolegami z Politechniki Wrocławskiej. Interesowali się elektroniką, postawili więc na komputerowy Technimeks. Ale na początku lat 90. dystrybutorzy sprzętu komputerowego radzili sobie coraz gorzej. – Byłem wówczas odpowiedzialny w Technimeksie za handel barterowy z Rosją. Wysyłaliśmy im komputery, a w zamian otrzymywaliśmy to, czym byli w stanie zapłacić. Były to m.in. żeliwne wanny lub kaloryfery, impregnaty do drewna albo piany montażowe – wspomina Domarecki.

Po kilku takich wymianach zauważył, że polski rynek chętnie przyjmuje rosyjskie materiały budowlane. Wraz z końcem komunizmu, już w nowej rzeczywistości, budowało się dużo i chętnie. Postanowił więc wykorzystać popyt i założył firmę zajmującą się produkcją materiałów na ten...