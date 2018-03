3 ZDJĘCIA 27-letnia kobieta podpaliła hostię w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Szklarskiej Porębie (Autor: Ewa Dryjanska (Praca własna) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], Wikimedia Commons)

27-letnia kobieta włamał się do kościoła pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szklarskiej Porębie. Dostała się do zakrystii i spaliła znajdujące się tam konsekrowane hostie. Biskup diecezji legnickiej zarządził, że kościół ten pozostanie zamknięty do niedzieli, do godz. 9, kiedy to we wszystkich pozostałych kościołach diecezji odbędą się msze przebłagalne.