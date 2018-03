– Nie było we Wrocławiu wielu poważnych zdarzeń drogowych. Za to na drogach dojazdowych do miasta wesoło nie jest. Wciąż zablokowana jest S8 po zderzeniu czterech ciężarówek i auta osobowego, do którego doszło około godz. 3 – informuje dyżurny straży pożarnej we Wrocławiu.

– W nocy na drogach województwa doszło do kilkunastu wypadków i kolizji. Teraz, po zderzeniu dwóch ciężarówek, zablokowana jest S8 w kierunku Wrocławia – dodaje dyżurny wojewódzki.

Do zderzenia czterech ciężarówek i samochodu osobowego na S8 doszło na 41. km tej drogi na jezdni w kierunku Warszawy, między węzłami Łozina a Oleśnica Zachód. Nikt nie został ranny, ale jezdnia jest zablokowana. Objazd wprowadzono przez węzeł Łozina – DK98 – Mirków – „stara” DK8 i...