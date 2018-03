Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 obejmuje okres od 1 listopada 2017 do 31 marca 2018 r. Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg we Wrocławiu sprawuje spółka Ekosystem. Miasto płaci za odśnieżanie 1081 km dróg, 1 571 938 m kw. chodników i ciągów rowerowo-pieszych, 70 wydzielonych ścieżek rowerowych, 69 parkingów, 1743 przystanków MPK. Wrocław ma do dyspozycji 45 pługosyparek jezdniowych i 24 pługosyparki chodnikowe. Drogi w zarządzie miasta są zabezpieczane przed śliskością przy wykorzystaniu piasku oraz różnych rodzajów soli (np. chlorków sodu, wapnia czy magnezu).

Wrocław wydaje miesięcznie 4 mln zł na zimowe utrzymanie

