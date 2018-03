4 ZDJĘCIA Proces Sławomira J. oskarżonego o usiłowanie zabójstwa swojej konkubiny (UJ)

Pięć lat byli ze sobą. Ona pozbierała go z parku, bo wiedziała, że jak wypił i wziął tabletki psychotropowe, to zaraz padnie i będzie spał dwie godziny. Dotarli do domu, od wejścia się kłócili. Ona poszła do kuchni, on przyszedł za nią, stanął za jej plecami i podciął jej gardło.