- To jest warunkowe zwolnienie na 10 lat. Nie przesądzam, jaka będzie decyzja Sądu Najwyższego, ale Tomasz Komenda ma szanse na uniewinnienie - mówi sędzia Jerzy Nowiński.?- Proszę nie wyciągać wniosków z tamtych procesów, że to była fala pomyłek. Mamy teraz zupełnie inne metody dowodowe. Zastanówmy się, co by było, gdyby sąd go wtedy uniewinnił. Wylałaby się na oskarżonego fala nienawiści. Całe szczęście, że nie mamy kary śmierci. Sąd ma empatię do stanu psychicznego oskarżonego, ale nie można mówić, że tamta kara była bezprawna. Sąd nie ma wątpliwości, że Tomasz Komenda powinien zostać zwolniony. Życzę mu wszystkiego najlepszego - dodał sędzia.

- Czekaliśmy na to 18 lat i dziękuję wszystkim, którzy do tego doprowadzili - powiedziała Teresa Klemańska, matka Tomasza Komendy.

...