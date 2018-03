1 ZDJĘCIE W tym sezonie Śląsk upadł nisko. Czy zdoła się podnieść? (fot TOMASZ NIESŁUCHOWSKI)

Śląsk to dzisiaj symbol nieudolności. Klub bez spójnej wizji rozwoju, gdzie co chwila zwalnia się prezesów i trenerów, zatrudnia kolejnych piłkarzy. A wszystko to przy systematycznym dosypywaniu milionów złotych miejskich dotacji.