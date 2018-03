Do zdarzenia doszło latem 2013 r. w Wałbrzychu. Piotr G. został zabrany na komisariat, gdy policjanci zauważyli, że pije alkohol na jednym z podwórek. Na komisariacie funkcjonariusze ukarali go mandatem i wypuścili do domu. Gdy mężczyzna wyszedł z komisariatu zadzwonił do kolegów. Miał im mówić, że policjanci go pobili. Nie wiadomo, co robił przez kolejne trzy godziny - tyle bowiem minęło od jego wyjścia z komisariatu, do znalezienia ciała.?