Magda Piekarska: Wstrzelił się pan z premierą „Skibetu”, filmu o marcowych emigrantach, w najwłaściwszy czas z możliwych.

Marian Marzyński: – Tego by żaden satyryk nie wymyślił. Przyjeżdżam do Polski i okazuje się, że przez 50 lat niewiele się zmieniło. Oczywiście, tamten Marzec był inny, inny reżim panował, a tragedie ludzi były związane z tamtym konkretnym okresem. To się nie powtórzyło. Ale w obu wypadkach mamy do czynienia z sytuacją, kiedy przywódca partii wpada na karkołomny pomysł, żeby poprawić sobie notowania polityczne, zachęcając naród do ekspresji swoich antysemickich przekonań. W 1968 roku Gomułce zabrakło wyobraźni co do konsekwencji. Uwierzył zbyt pochopnie, że antysemityzm się skończył, że budujemy świetlaną przyszłość. I pewnie przyciśnięty do muru...