Do Wrocławia premier został zaproszony jako gość honorowy uroczystości rocznicowych sprzed pół wieku. 14 marca 1968 r. studenci Politechniki Wrocławskiej zbuntowali się solidaryzując się z zatrzymanymi w Warszawie Adamem Michnikiem i Henrykiem Szlajferem. Wizytę w swoim rodzinnym mieście Morawiecki wykorzystał jednak nie tyle do wspomnień, co opowieści według przyjętego przez PiS przekazu w sprawie wypędzanych z Polski 50 lat temu Żydów.

– Bohaterowie tamtych czasów nie mogą się tłumaczyć z nie swoich grzechów – mówił – Za wypędzenia naszych żydowskich współobywateli odpowiada nie władza polska, a władza nam narzucona, przyniesiona na sowieckich bagnetach.

Od historii do propagandy

Przemówienie premiera było mało składne i pełne dygresji...