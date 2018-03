5 ZDJĘĆ Piotr Rybak w Oświęcimiu (screen z YouTube.com)

Skazany ze spalenie kukły Żyda Piotr Rybak pojechał do Auschwitz. By na terenie największego obozu zagłady kwestionować publicznie liczbę zabitych tam Żydów i grzmieć do rządzących, by "nie prowadzili polityki na ugiętych przed Żydami kolanach".