Zabytkowy budynek ma numer 134-138, stoi przy skrzyżowaniu z ul. Sztabową, w połowie drogi między obwodnicą śródmiejską (al. Wiśniową/Hallera) a rondem Powstańców Śląskich.

Te dogodne położenie podkreśla również sprzedający. "Bezpośrednio przy budynku znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe zapewniające szybki i dogodny dojazd do ścisłego centrum miasta (ok. 15 min). Odległość od Rynku to tylko 4 km" - czytamy w ogłoszeniu na stronie Orange Nieruchomości.

KRZYSZTOF ĆWIK

Budynek o powierzchni użytkowej 11 tys. 662 m kw. znajduje się na działce liczącej 8609 m kw. Cena została ustalona na 39 mln 900 tys. zł.

...