?- Mamy pełne przekonanie, że Tomasz K. nie ma żadnego związku z tą zbrodnią. Podjęliśmy decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o wznowienie postępowania. Zgromadziliśmy dowody, na podstawie których jednoznacznie stwierdziliśmy, że jest niewinny - mówi Robert Tomankiewicz, naczelnik dolnośląskiego wydziału Prokuratury Krajowej, która złożyła dzisiaj odpowiedni wniosek do Sądu Najwyższego.

Prokuratura już w poniedziałek złożyła także wniosek do Wrocławskiego Sądu Okręgowego o przerwę w wymiarze kary dla Tomasza Komendy. Ten jednak nie mógł być do tej pory rozpatrzony, ponieważ?dla sądu podstawą wydania takiej decyzji są dokumenty skierowane do Sądu Najwyższego. I ten wymóg został już spełniony.

Posiedzenie ws. Tomasza Komendy zaplanowano na godz. 10.30 w czwartek....