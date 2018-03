„Zgromadzony materiał dowodowy, zmierzający do ustalenia wszystkich osób związanych z tą sprawą, podważył w sposób jednoznaczny dowody, które były dla sądu podstawą do wydania wyroku” – napisała prokuratura we wniosku o przerwę w wykonywaniu kary i zwolnienie z więzienia Tomasza Komendy. Posiedzenie sądu w tej sprawie zostało zaplanowane na czwartek rano.

Jednocześnie prokuratura składa wniosek do Sądu Najwyższego o uniewinnienie. – Mamy pełne przekonanie, że pan Tomasz nie ma związku z tą zbrodnią – mówi Robert Tomankiewicz, naczelnik dolnośląskiego wydziału Prokuratury Krajowej, która wznowiła śledztwo.