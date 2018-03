Wrocławski sąd okręgowy, do którego wpłynął wniosek o przerwę w karze dla Tomasza Komendy, posiedzenie w tej sprawie zwołał dopiero w czwartek. Jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji, powodem jest brak spełnienia wszystkich wymogów formalnych przez prokuraturę. Dopóki ta ich nie wypełni, sąd nie będzie mógł podjąć decyzji o uwolnieniu niewinnego Tomasza Komendy z więzienia.

Tym działaniem jest wniosek do Sądu Najwyższego o uniewinnienie, który jest niezbędny, by sąd miał podstawy do orzeczenia przerwy w wymierzaniu kary. Ale prokuratura jeszcze nad nim pracuje. – To trwa – tłumaczy krótko Ewa Bialik, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.?