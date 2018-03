Do wybuchu bomby na dachu bloku przy Bulwarze Ikara 31 doszło 5 stycznia 2001 r. Zginął wtedy Zbigniew N. – 40-letni monter zajmujący się konserwacją zbiorczej anteny telewizyjnej.

Mężczyzna znalazł na dachu reklamówkę. Zajrzał do niej. Wtedy doszło do wybuchu. Jego kolegę, który też przebywał na dachu, uratowało tylko to, że chwilę przed wybuchem odszedł kilka kroków. Do rozwiązania tej sprawy nie doszłoby, gdyby znany we wrocławskim półświatku gangster Witold M., pseud. „Szkieletor”, nie zaczął współpracować z policją.