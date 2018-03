"Zgromadzony dotychczas materiał dowodowy, zmierzający do ustalenia wszystkich osób związanych z tą sprawą, podważył w sposób jednoznaczny dowody, które były dla Sądu Okręgowego podstawą do wydania wyroku” - napisała prokuratura we wniosku o przerwę w wykonywaniu kary i zwolnienie z więzienia Tomasza Komendy. Pismo w tej sprawie wpłynęło w poniedziałek po południu, ale sąd jeszcze nie zdecydował, czy przychyli się do tego wniosku.

- Gdyby nie braki we wniosku prokuratury, posiedzenie w prawie wypuszczeniu Tomasza Komendy, zwołalibyśmy jeszcze we wtorek, by jako osoba niewinna, nie przebywał za kratami ani dnia dłużej - mówi nam sędzia z Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego we Wrocławiu, znający okoliczności sprawy Tomasza. Jak twierdzi, posiedzenie nie mogło...