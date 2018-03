Do tragedii doszło w nocy z 21 na 22 sierpnia 1993 roku. Ewa około godziny trzeciej nad ranem wracała do domu do Zbylutowa z pobliskiego Chmielna (powiat lwówecki), gdzie bawiła się na dyskotece. Była na niej z koleżanką, ale wracała sama, pieszo. Do domu, od którego dzieliły ją trzy kilometry, nie dotarła. Rodzina, znajomi, sąsiedzi, policjanci i strażacy rano zaczęli poszukiwania. Dziewczynę znaleziono w lesie około 500 metrów od domu. Jej ciało było zmasakrowane. Przed śmiercią musiała strasznie cierpieć.