Radosław Domagalski-Łabędzki naraził się tym lokalnym pisowskim strukturom. Zabrał stołki w spółkach znajomym działaczy PiS oddal je ludziom od lat związanym z biznesem. Tak było m.in. w KGHM TFI, wrocławskim Centrozłomie, gdzie lokalnych działaczy i radnych PiS zastąpili ludzie związani wcześniej z Orange i bankiem PKO.

Wściekłość ministra energii

– Nie było tygodnia, by ktoś w tej sprawie nie próbował interweniować, a to u premiera, a to u prezesa – opowiada osoba z otoczenia zwolnionego szefa KGHM. – Nie mamy wątpliwości, że za całą akcją stał Adam Lipiński, któremu nie podobało się, że szef KGHM zwalnia jego ludzi.