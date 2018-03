Wprowadzona w ubiegłym roku rządowa reforma edukacji wydłużyła naukę w podstawówkach z sześciu do ośmiu lat i zlikwidowała gimnazja. Choć władze miasta próbowały dostosować szkolne budynki do nowej sytuacji, to i tak zrobiło się w nich ciasno. W dodatku na Maślicach, które szybko się rozbudowują, przybywa rodzin z dziećmi.

MIECZYSŁAW MICHALAK

Dwie zmiany nie pomogły

W Szkole Podstawowej nr 26 przy ul. Suwalskiej od września trzeba było zmieścić nowych pierwszoklasistów i uczniów z klas 2 do 6. Dla siódmych zabrakło już miejsca, dlatego uczą się w gmachu dawnego gimnazjum przy ul. Lubelskiej (w przyszłym roku trafią tam także klasy szóste)...