W poniedziałek, 12 marca minął termin składania przez przedsiębiorstwa wodociągowe tzw. wniosków taryfowych. Znajdują się w nich propozycje stawek cen za wodę i ścieki na najbliższe trzy lata. Po raz pierwszy decyzji w tej sprawie nie będą podejmować radni, tylko powołane przez PiS Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Ma być ono „regulatorem” lokalnych stawek w całej Polsce.

Przedsiębiorstwa wodociągowe mogą składać swoje propozycje, ale nie mają pewności, czy zostaną one zaakceptowane przez urzędników „Wód Polskich”. Wrocławskie MPWiK wystąpiło o podniesienie cen o 3 proc. rocznie od 11 czerwca. O ile „regulator” powie „tak” łączna opłata za metr sześc. wody i ścieków wzrośnie z obecnych 10,79 zł brutto do 11,11 zł. To nie będzie jednak koniec skoku stawek...