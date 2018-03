LiveChat Software to dostawca oprogramowania służącego bezpośredniej komunikacji w internecie pomiędzy odwiedzającym stronę?WWW a jej właścicielem. Spółka świadczy swoje usługi w modelu Software as a Service (SaaS), co umożliwia instalację jej usługi LiveChat w kilka minut. Spółka 11 kwietnia 2014 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW w Warszawie.