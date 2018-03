Trasa wynosi 5500 km i biegnie przez wymagające tereny Australii. Start już 17 marca o godz. 6.22 we Fremantle w Zachodniej Australii, natomiast meta znajdować się będzie przy gmachu Opery w Sydney na drugim końcu kontynentu. Rowerzyści mieli się ścigać w ramach „Indian Pacific Wheel Race”, ale organizator nieoczekiwanie wycofał się z pomysłu.

– Na tym etapie przygotowań nic to nie zmienia. 12 marca wyjeżdżam do Australii, by pokonać zaplanowaną trasę, tak jak większość uczestników – mówi Paweł Puławski.

Na dwóch kółkach przez Antypody

Trasa wyścigu wiedzie przez piękne pustynną Nizinę Nullarbor, lasy deszczowe wzdłuż Great Ocean Road czy Alpy Australijskie. – To wyścig jednoetapowy, więc od każdego indywidualnie zależy, ile...