80-metrowy most powstał w 1968 roku. Zbudowali go z prefabrykatów pracownicy Huty Szkła „Wałbrzych”. Do jego realizacji wykorzystano niepotrzebne elementy z wałbrzyskich kopalń. Most połączył dwa brzegi Jeziora Bystrzyckiego, które z kolei powstało po zalaniu w 1914 roku Śląskiej Doliny. Zapewniał olbrzymie atrakcje, nie tylko związane z pięknymi widokami, choćby na Górę Choina i zbudowany na niej piastowski Zamek Grodno. W ostatnich latach przejście nim dostarczało emocji, bo most bardzo mocno się bujał.