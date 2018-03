Zdjęcia powstały pod koniec lat 80. i na początku 90. Był to okres zmian właścicielskich w Zamku Książ. Zarządzało nim przedsiębiorstwo, które zostało zlikwidowane. W 1991 roku właścicielem jednego z piękniejszych zamków Dolnego Śląska stało się miasto Wałbrzych, które jest nim nieprzerwanie do dzisiaj, a obiekt powoli i systematycznie wraca do świetności.

Lata dewastacji

Zamek Książ, zbudowany w XIII wieku, po odebraniu go jego wielosetletnim właścicielom – rodzinie Hochbergów – za długi, przeżywał trudne chwile. Najpierw w 1941 roku wkroczyli tu niemieccy naziści, którzy już w 1943 roku rękami organizacji Todt rozpoczęli jego przebudowę pod swoje potrzeby, niszcząc jego unikalny charakter. W latach 1945-46 zamek zajęli Sowieci. Obiekt został ograbiony, zginęły...