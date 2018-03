Osoby z zespołem Pradera-Willego mają spowolniony metabolizm, a przy tym niepohamowane uczucie głodu, którego przyczyną jest zaburzenie ośrodka sytości. Nie ma na to lekarstw, trochę pomaga przyjmowanie hormonu wzrostu, poprawiającego stosunek tkanki mięśniowej do tłuszczu i normalizującego wzrost, który u praderków zwykle jest niższy niż przeciętny. Podaje się go jednak tylko przy prawidłowej masie ciała, bo nawet przy lekkiej nadwadze nie zadziała.

MIECZYSŁAW MICHALAK

– Normalny człowiek jak jest głodny, to jest zły, a tu głód jest cały czas. Julka dla jedzenia zrobi wszystko. Wygrzebie ze śmietnika, ukradnie, podniesie z podłogi. Wystarczy na chwilę...