Do zdarzenia doszło 6 stycznia, kiedy to trójka napastników zaatakowała studenta z Indii na przystanku na placu Dominikańskim. W jego obronie stanął wówczas 25-letni wrocławianin, Tomasz Pikus. Teraz jako wyraz wdzięczności Hindusi mieszkający we Wrocławiu ufundowali mu bilet lotniczy do New Delhi.

– Nie musimy szukać bohaterów w komiksach. Wrocław ma swojego prawdziwego bohatera, który nie wahał się pomóc - mówi Kartikey Johri, konsul honorowy Indii we Wrocławiu, dodając, że jest przekonany, iż była to incydentalna sytuacja: - Wrocław to otwarte i przyjazne miasto, o czym sam przekonuje się na co dzień, mieszkając tu już ponad 30 lat.