- Wszczęliśmy śledztwo w sprawie umyślnego spowodowania pożaru –?mówi Mariusz Witkowski, szef wałbrzyskiej prokuratury rejonowej, która sprawę prowadzi.

Czy to oznacza, że ktoś Zakład Przyrodoleczniczy podpalił? – Za wcześnie jest, by udzielać takich odpowiedzi – mówi prokurator. – W tej chwili ta podstawa prawna była najbardziej prawdopodobna. To śledztwo jednak pozwoli ustalić, czy mieliśmy do czynienia z celowym podpaleniem czy może niedopatrzeniem.

W tej chwili śledczy czekają przede wszystkim na ustalenia biegłego z zakresu pożarnictwa, który dokonał już oględzin miejsca zdarzenia. Opinia ma być gotowa jeszcze w tym miesiącu.

Na czasie zależy przede wszystkim władzom uzdrowiska, bo będzie to miało wpływ na wypłatę odszkodowania od ubezpieczyciela...