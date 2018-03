Tomasz K. do więzienia trafił, gdy miał 23 lata. Teraz prokuratura składa wniosek o jego uniewinnienie do Sądu Najwyższego.?- Mamy pełne przekonanie, że Tomasz K. nie ma żadnego związku z tą zbrodnią. Podjęliśmy decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o wznowienie postępowania. Wnosimy o jego uniewinnienie - mówi?Robert Tomankiewicz, naczelnik dolnośląskiego wydziału Prokuratury Krajowej. - Zgromadziliśmy dowody,?na podstawie których jednoznacznie stwierdziliśmy, że jest niewinny.

Tomankiewicz nie chce zdradzać, jakie to dowody. - Na początku?musimy przedstawić je w sądzie.?To do niego należy ostateczna decyzja.

Jeżeli sąd przychyli się do wniosku prokuratury, to Tomasz K. będzie mógł się ubiegać o rekordowe odszkodowanie. Sytuacji, że niewinna osoba spędziła...