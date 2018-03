W 2014 roku Electro-Acoustic Beat Session był głównie cyklem imprez organizowanym przez ten zespół. Muzycy grali w klubie Puzzle, towarzyszyli raperom i innym muzycznym gościom, korzystali z numerów hiphopowych pełnych jazzowych sampli i wykorzystywali je do improwizacji. Do Puzzli trafili m.in. amerykański raper Raashan Ahmad, Abradab, Venio, saksofonista Dave Liebman, zespół grał z Pauliną Przybysz, wokalistą Jesse’em Boykinsem, raperem Jeru The Damają i Coultrainem. EABS był też pierwszym w Polsce zespołem regularnie wynajmowanym na trasy przez hiphopowców zza oceanu – i za to wszystko dostał wtedy nagrodę Warto.

Muzycy rozkręcili się. Miniony rok należał do nich – po wydaniu płyty „Repetitions (Letters to Krzysztof Komeda)” okrzyknięto ich „nową...