2 ZDJĘCIA KRZYSZTOF ĆWIK

Denerwuje je, gdy w mediach piszą, że roller derby to róż, cekiny i tatuaże. - To takie pójście na łatwiznę. Faktycznie, dziewczyny występują czasem na rozgrywkach w kabaretkach albo pod kaskami mają irokezy, ale to tylko dodatek. Najważniejszy jest sport - mówi Justyna Polaczyk, zawodniczka wrocławskiej drużyny Breslau Rebels i reprezentacji Polski, która miesiąc temu po raz pierwszy zaprezentowała się w mistrzostwach świata.