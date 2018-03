10 ZDJĘĆ Krystian G. Damian G., Maciej S. i Krystian G. przed sądem za zastraszanie trzech innych mężczyzn i pozbawienie ich wolności (Fot. Krzysztof wik)

Wrzucali do samochodu, bili, straszyli nożem, pistoletem gazowym i wiatrówką. Grozili pozbawieniem życia i rozbierali do naga. Czterech mężczyzn: dwóch Krystianów G., Damian G. i Maciej S., stanęło przed sądem za zastraszanie trzech innych osób i pozbawienie ich wolności. Grozi im do 15 lat więzienia, chyba że sąd zmieni kwalifikację czynu. Wtedy mogą spędzić za kratkami nawet 25 lat.