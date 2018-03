8 marca we Wrocławiu miał zacząć działać nowy system dystrybucji biletów MPK. Wprowadza go Mennica, która deklarowała, że wszystko będzie działać bez problemu. Bez nich się jednak nie obyło. W wielu pojazdach w czwartek nie dało się kupić przejazdówki. W autobusie 149 z Kuźnik do zajezdni przy ul. Obornickiej po godz. 9 na starym urządzeniu podróżny mógł przeczytać komunikat: „Biletomat wyłączony. Kup bilet w kasowniku”. Tyle że wszystkie kasowniki zamontowane w tym autobusie były zablokowane.

To niejedyny taki przypadek. O godz. 11. 30 w tramwaju linii 17 kursującym na trasie Sępolno – Klecina było tak samo. W innych, działające kasowniki, „nie czytały” kart bankomatowych.