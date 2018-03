Ashville Polska zarządza nieruchomościami, specjalizuje się w przywracaniu dawnej świetności zabytkowym kamienicom. Te przy ul. Kołłątaja rzeczywiście kiedyś mogły zachwycać, ale trzeba by się długo przyglądać, by to dostrzec spod grubej warstwy brudu. Budynki wyglądają na bardzo zaniedbane, choć stoją przy jednej z głównych ulic miasta i na dodatek w pobliżu Dworca Głównego, gdzie ogląda je wielu turystów.

Po ich stanie trudno się domyślić, że oba wpisane są do gminnej ewidencji zabytków. Zwłaszcza, gdy na parterze straszą pomazane i oblepione kurzem ulicznym okna opuszczonego sklepu, a obok krzykliwe reklamy baru chińskiego.

Jest jednak szansa, że kamienice zostaną wreszcie odnowione. Właściciel wystawił je na sprzedaż, ale wcześniej zgromadził pełną dokumentację budowlaną...