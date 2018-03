Było ok. godz. 23, gdy zaproszona do Wrocławia przez znanego muzyka Jose Torresa kubańska tancerka Jacqueline Laza Cerrera wracała do domu przez plac Dominikański. Gdy przy wyjściu z przejścia podziemnego, w okolicy galerii handlowej, mijała czterech mężczyzn, poczuła coś ciepłego na ręce. Okazało się, że jeden z nich ją opluł.

– Gdy zaczęłam się wycierać szedł w moją stronę i cały czas pluł mi twarz – mówiła w sądzie, gdzie w środę rozpoczął się proces w tej sprawie. Składając zeznania kobieta była pełna emocji. W pewnym momencie sędzia wniosła nawet o przerwę w rozprawie, bo kobieta wspominając wydarzenia sprzed siedmiu miesięcy, zupełnie się rozkleiła: – Zaproszono mnie tutaj, żebym podzieliła się swoją kulturą. Dlaczego ktoś uznał, że może poniżać mnie tylko z powodu mojej ciemnej skóry...