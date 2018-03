W małym gabinecie burmistrza Szczawna-Zdroju rozdzwoniły się telefony. Dzwonili wszyscy ważni. Burmistrz jednym tchem wymienia: – minister Dworczyk, minister Zalewska, poseł Murdzek, poseł Zyska, posłanka Mrzygłocka. Po chwili dodaje: wojewoda też, bo wicewojewoda był tu osobiście. – Oni wszyscy deklarowali pomoc – mówi Marek Fedoruk.

W nocy z 4 na 5 marca, gdy stał na dworze w Szczawnie-Zdroju przed Zakładem Przyrodoleczniczym, który płonął, widział też reakcje mieszkańców. – Najpierw nie było ich wielu, ale rano wyszli z domów i szli do pracy – mówi. – I stawali, patrzyli na to, co się stało w nocy i w oczach ludzi, kobiet przede wszystkim, były łzy.

Po chwili zastanowienia burmistrz dodaje: – Tak, to chyba wtedy już w głowach nas wszystkich...