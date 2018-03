EIT Plus zarządza kampusem supernowoczesnych laboratoriów na Praczach Odrzańskich. Zbudowano je w dawnym zespole szkół rolniczych za ponad 700 mln zł, pochodzących głównie z Unii Europejskiej. Przez lata EIT Plus utrzymywało miasto, które miało w spółce 90 proc. udziałów. Kolejne 10 proc. należało do wrocławskich uczelni. W sumie udziały były warte ponad 70 mln zł. W kwietniu ub. roku spółka przekazana została jednak pod kuratelę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na czele którego stoi Jarosław Gowin.

We wtorek zebrała się jej rada nadzorcza, jednak rzeczniczka Klaudia Piątek odmówiła „Wyborczej” udzielenia informacji o jej przebiegu.