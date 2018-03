Na kliszach znajdują się obiekty z terenu Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska oraz Wrocławia. Sporządzana i gromadzona od lat 50. XX wieku dokumentacja fotograficzna przedstawia m.in. zabytki budownictwa przemysłowego, zabytki techniki i przemysłu, zabytki architektury, badania architektoniczne, historyczne plany miast, pomiary inwentaryzacyjne, reprodukcje ikonografii.

- Jeśli chodzi o negatywy, to w sumie kolekcja liczy ok. 39 tys. klatek, natomiast samych opisów jest ok. 35 tys. Zbiór jest efektem prowadzonych prac badawczych i praktyk studenckich nadzorowanych przez pracowników naszej uczelni - mówi Piotr Pinkawa, kierownik projektu z Laboratorium Metod Digitalizacji i Multimediów na Politechnice Wrocławskiej.

Zbiory mają szczególną wartość, ponieważ w wielu wypadkach stanowią...