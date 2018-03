Produkcja roślinnych gadżetów trwa kilka miesięcy. Najpierw jest tzw. inicjacja, czyli pobranie fragmentu tkanki od dorosłej rośliny, który umieszcza się na sztucznym podłożu z pożywką. Potem naukowcy zmieniają roślinom regulatory wzrostu, żeby nie było im za ciasno, gdy z matecznika zostaną przesadzone do niedużych słoików. Wszystko to musi odbywać się w sterylnych warunkach. Rośliny rozmnażane metodą in vitro nie mogą bowiem mieć kontaktu z drobnoustrojami, bo jeśli wyprodukujemy nowe egzemplarze z zawirusowanej rośliny matecznej, dalsza hodowla również będzie zarażona.

– Chociaż specyficzna, to jednak nadal uprawa roślin. Podłoże z pożywką zapewniają im odpowiednie mikro- i makroelementy, witaminy i wszystko, co niezbędne do wzrostu. Do podłoża storczyków dodajemy jeszcze węgiel, ponieważ...