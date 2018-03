37 ZDJĘĆ Hard Rock Cafe (MIECZYSŁAW MICHALAK)

Płaszcz Lady Gagi, mokasyny Eltona Johna, gorset Rihanny - stroje gwiazd mają być specjalnością Hard Rock Cafe we Wrocławiu. To nawiązanie do przeszłości miejsca, gdzie powstała restauracja, bo wcześniej przy Rynek 25 mieścił się sklep Mody Polskiej.