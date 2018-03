Zrównanie płac kobiet i mężczyzn zatrudnionych w magistracie i podległych mu spółkach, powołanie pełnomocniczki prezydenta ds. kobiet, finansowanie z budżetu miasta dyżurów ginekologa, który przepisze antykoncepcję awaryjną – to pomysły Alicji Chybickiej, kandydatki Platformy Obywatelskiej na prezydenta Wrocławia. W poniedziałek przed 8 marca zorganizowała konferencję na ten temat, bo jak tłumaczy „to święto związane jest z walką o prawa kobiet”. Chybicka chce o nie walczyć, organizując we wrocławskich szkołach „rzetelną i zgodną ze stanem współczesnej wiedzy” edukację seksualną dla uczniów, i rocznie przeznaczać 4 mln zł na refundację zabiegów in vitro dla 400 bezpłodnych par. W pełnym wymiarze.

