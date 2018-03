Nie dodał, że za ten minimalizm poszedł na długo do więzienia, lecz i tak jego wspomnienia przywołały czasy wyjątkowo ponure. Bo owszem, młodzież i nauczyciele śmiali się z opowieści o pralce Frani przerobionej na powielacz („Wiecie, co to wyżymaczka? Nie wiecie”), problemach z dotarciem do powielacza (był jeden w posiadaniu dwóch trockistów, którzy nie chcieli go jednak użyczyć... rewizjonistom), ale w dyktaturze cena za nieposłuszeństwo zawsze jest wysoka.

Więzienie nobilituje?

MIECZYSŁAW MICHALAK

– Byłem przekonany, że więzienie nobilituje, porządny człowiek po prostu idzie siedzieć – mówił Modzelewski, wnuk i syn łagierników...