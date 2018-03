– Chciałam otworzyć kocią kawiarnię już kilka lat temu, gdy zobaczyłam takie miejsce w Budapeszcie. Musiałam jednak uzbierać potrzebne na inwestycję pieniądze. I teraz spełnia się moje marzenie – mówi Agnieszka Gurgul, właścicielka Kot Cafe, a prywatnie właścicielka trzech kotów i ich miłośniczka.

W kawiarni zamieszkało pięć kotów – Róża, Sępil, Dyzio, Czaruś i Koszka. Pochodzą one z Fundacji Koci Zakątek, która opiekuje się bezdomnymi zwierzakami. – Do nas trafiły te, które dobrze czują się wśród ludzi. W kawiarni zamieszkały jeszcze przed otwarciem, by zaadaptować się do nowych warunków – tłumaczy Agnieszka.