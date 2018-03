W maju 2011 do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przyjęto Katarzynę L. – kobietę w zaawansowanej bliźniaczej ciąży z in vitro. Przez kilka tygodni ciężarna leżała na obserwacji na oddziale patologii ciąży Kliniki Ginekologii i Położnictwa. Z ustaleń śledczych wynika, że lekarze zbyt rzadko - bo tylko raz dziennie - wykonywali badania KTG ciężarnej i nie zwrócili uwagi, że nie słychać tętna jednego z chłopców.

31 maja kobieta zaczęła krwawić. Wtedy lekarze zdecydowali o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia. Okazało się, że jedno z bliźniąt nie żyło od kilku dni, ale lekarze tego nie zauważyli. Drugie z dzieci zmarło zaraz po porodzie. Zagrożone było też życie ciężarnej.