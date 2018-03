Pod jej filmikami na YouTubie i Facebooku są tysiące komentarzy. Wśród nich te niewybredne, pisane przez zwolenników PiS. „Muszę was lewaczki zasmucić, bo wasza kurwa idolka to zwykły bury śmieć bez wykształcenia”, „Typowa UBwatelka, a z takimi się nie rozmawia... Kaftan i do psychiatryka ją”, „Może by tak zrobić narodową zbiórkę na uśpienie tej pani?”, „Jeżeli chcesz ssać islamskim terrorystą kutasy to czemu do nich nie pojedziesz?”.

Klaudia zgłosiła się nawet na policję, bo niektóre z komentarzy, np. takie jak „utniemy ci język”, brzmiały według niej jak groźby, ale usłyszała, że jest osobą publiczną, więc musi się liczyć z tym, że nie wszystkim podoba się to, co robi.

Nie kasuje tych komentarzy, bo szkoda jej czasu na...